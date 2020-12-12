詩人羅青12日在第41屆旺旺‧時報文學獎頒獎典禮致詞時宣布，70歲的他要開始寫小說。（張鎧乙攝）

新北市長侯友宜（左）12日在第41屆旺旺‧時報文學獎頒獎典禮，將散文組佳作頒給作家黃庭鈺（右）。（張鎧乙攝）

第41屆「旺旺‧時報文學獎」12日在時報大樓舉行頒獎典禮，影視小說首獎由麻醉科醫師江洽榮以〈孫悟空〉一文抱走50萬元獎金；散文首獎由作家林佑軒以〈在巴黎，我亞洲的身體〉拿下；新詩組則由蔡凱文以〈作文課〉贏得首獎。

在全台唯一以古典詩詞為基底，阿卡貝拉人聲樂團「碰樂團」多首不插電無伴奏歌聲中，第41屆「旺旺‧時報文學獎」揭開序幕。今年雖因疫情而打亂生活步調，但文學獎評審廖玉惠、楊渡、須文蔚、袁瓊瓊、林文義等則不約而同指出「文學可以順勢而起」，在疫情時代重新建立有觸感的文學，讓人脫離所困，也因為能用文學來表達自己，在封城、隔離的時代讓心靈解封使生活更美好而積極。

「時報文學獎」是華文世界歷史最久的報刊文學獎，被譽為文壇的喜馬拉雅山，多年來催生出諸多新寫手，今年共收到1451件參賽作品，本屆頒獎典禮上亦有文壇名家季季、愛亞、彭樹君、吳均堯、古月等人出席關注；時報文學獎主辦方旺旺中時媒體集團總裁蔡紹中、《中國時報》暨《旺報》社長兼總編輯王綽中均出席了頒獎典禮，王綽中並指出，擁有65年歷史的人間副刊日前已全面數位化，讓大家更容易找到作家早期刊登的文章。

「我一輩子都沒參加過文學獎頒獎典禮」詩人羅青的文學獎「處女秀」便獻給了「旺旺‧時報文學獎」，他表示自己是1970年開始在人間副刊投稿，「到今年剛好50年，證明自己是時報副刊的老兵！」他也打趣放眼時報文學獎的評審、得主如張國立、楊渡最早的詩作都是由自己創辦的《草根》發表，「但這些人現在都不寫詩去寫小說了，因此我要宣布自己從今天開始寫小說，明年要把這些人都打敗！」

新北市長侯友宜連續2年都出席了時報文學獎的頒獎典禮，他表示雖文學家是拿筆的，自己是拿槍的，但文學作品「細說生命故事、時代背景，讓人正向看待未來，也激勵了我們凝聚力量往前走」。他表示人間副刊陪伴自己成長，可以說「我從小刑警做到市長，要謝謝文學」他形容文學像水，「是必須品，不可或缺的，是多元的聲音，即便被擋住，仍是會匯流更多力量往前走的」祝願已41年的時報文學獎永遠屹立。

最大獎的影視小說獎首獎，由作家，決審評委袁瓊瓊頒出，她表示今年決審經激烈討論，並強調「得獎是錦上添花，不應是目的。」鼓勵參賽者「持續寫下去就有一天可以上台當評審」，她認為寫作是自我檢視，對觀者則是「潤物細無聲」，文學可說是「成為更好自己的捷徑」，因此哪怕50年前就有人說文學已死，半世紀後的今日仍有很多人從不同的載體看小說。首獎得主江洽榮打趣自己雖是麻醉醫師力求鎮靜，但獲獎的一刻還是心跳飆高，慶幸自己不是以70歲的心臟來承受得獎的消息。

散文組首奬由作家林文義頒發，他表示本屆散文作品可見參賽者「都是這個時代最好的寫手」有著新時代的新思維，首獎得主林佑軒長年旅居海外，作品也反應了文化差異，在巴黎的他在頒獎現場，以預錄的影片感謝一路上以愛牽成的所有人。

新詩組首獎頒獎人楊渡表示，自己曾獲時報文學獎敘事詩優等獎，當時特別請爸媽從台中北上，「因為念文科時父親很擔心」從得獎到後來轉而寫報導文學，他一直未曾停止寫詩，認為詩如同《星際大戰》中的原力，「當寫評論或感到無力時，詩仍是最直接、爆發性，最核心的語言」他認為今年參賽作品面貌多元，也期許創作者未來觸及更社會層面的議題。

本屆新詩首獎得主蔡凱文也邀請了自己的父母出席頒獎典禮「感謝當初志願填中文系沒有被阻攔」，更引用村上春樹「在高大堅硬的牆和雞蛋之間，我永遠站在雞蛋那方」，表示自己為生在台灣，擁有自由、人權而感到驕傲。

(旺報 )