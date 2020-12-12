王志偉／花蓮報導

花蓮縣秀林鄉代連一龍、秀林鄉景美村長金治雄罷免案今天同一天舉行投票，投票情形相當冷清，並沒有太多人出來投票，開票結果，兩項罷免案投票率都不到1成，雖然同意票多過不同意，但都未達通過罷免門檻。這是花蓮第3件罷免案，投票結果都被否決。

連一龍、金治雄與地方社區團體因處理「布拉旦遊客中心」場地使用及攤位等事件，與在地居民爆出爭議。罷免團體8月發動罷免案，也有反罷免團體成立，雙方爭論不斷。

開票結果，連一龍罷免部分，投票人總數6209人，376投票人，投票率為6.06％，有效票370票，同意罷免票數320票、不同意50票，無效票6票。

金治雄罷免案，投票人總數為1674人，投票人數63人，投票率為3.76％，有效票為62票，同意罷免票數55票、不同意罷免7票，無效票1票。

縣選委會公告，若要通過罷免門檻，須超過四分之一的同意票，且多於不同意票，罷免案才會成立。兩項投票案雖同意多過不同意，但罷免未通過，依公職人員選舉罷免法規定，罷免案否決者，在該被罷免人任期內，不得再對他提出罷免。

花蓮罷免案累計有3件，11月28日投票完成首例富里鄉長陳榮聰案罷免案與今天鄉代連一龍、秀林鄉景美村長金治雄罷免案，投開票結果雙雙被否決。

(中時 )