民進黨新北市議員陳永福不滿共機多此擾台，昨日在臉書貼文，呼籲中央政府對大陸沿岸展開毀核計畫，引發網友兩極評論有人叫好，也有人認為他素質欠佳。而陳永福受訪時則表示，被人家欺負久了，反擊誰還在管素質？

陳永福昨(11)日在臉書貼文指出，「中華人民共和國常常軍機擾亂台灣，為了台灣人民免於生活在恐懼當中，建請中華民國台灣政府擬定對中華人民共和國沿岸毀核計畫，保障台灣人生存權益」。

貼文一出引發網友兩極反應，有網友說這些台灣應該都有計畫，也佩服他說出真心話。不過網友也指出，日內瓦公約明令禁止攻擊核電廠，挑戰全世界的底限請先去當職業軍人，也有人說議員素質不意外。

陳永福認為，被人家欺負的久了總要反擊，人家搞得你快死掉了，還管素質不素質？他是就事論事，「你不要一天到晚欺負我，我就不會亂想」。

陳永福也說，這篇文章就像一個照妖鏡，看出哪些人是臥底，有些既得利益者配合中共，仗勢欺人。

(中時 )