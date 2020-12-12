2020南投縣玉山文學貢獻獎、美術貢獻獎12日在文化局舉行頒獎，這項全國性的展覽和頒獎典禮，在投縣文化界行之有年，除鼓勵創作者外，也是藝文界交流的一大盛事。

貢獻獎由詩人林彧獲得，林彧本名林鈺錫，南投縣鹿谷鄉廣興村人，從小在美麗的溪頭山林間生活，長大後離家到台北讀書。林彧40年來以他的才華和努力，不僅在新聞界發光發亮、在文學界開花結果，為南投子弟添增無限光彩。

詩人余光中曾稱許林彧是受薪階級青年知識分子的代言人，讚譽他的詩成為80年代新感性的醒目站牌；1985年，林彧出版《單身日記》，以都會上班族為對象，詩評家林燿德讚譽他是繼羅門之後少數以都市精神入詩，並且獲得成就與肯定的第二代都市詩人。

林彧發揮愛鄉情懷，以實際行動回鄉振興產業，即日起至2021年3月28日止，於文化局舉辦「赤松．赤子．赤心－林彧文學展」。

而本屆南投縣玉山美術貢獻獎由蔡友老師榮膺，作育菁莪、誨人不倦的蔡友，亦在教學場域有著不小貢獻，指導出許多優秀學生，可謂桃李滿園的杏壇之光。自台灣藝術大學書畫藝術學系主任崗位退休後，蔡友回到南投專心創作，亦擔任許多重要藝術展覽的評審委員及藝術推廣工作。蔡友創新多元教學，深耕藝術文化教育，並把所學薪傳於後輩不遺餘力。

(中時 )