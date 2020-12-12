三芝新生活促進會創辦人羅素如（左2）頒贈感謝狀給國際崇她新北社長黃碧玉（右2） 。（新北市社會局提供）

國際崇她社新北社獎學金委員長李子美（中）捐贈5千元給金山高中新住民同學。（新北市社會局提供）

國際崇她社新北社為響應新北市好日子愛心大平台，今（12）日專程前往北海岸三芝新生活社會福利發展促進會捐贈15萬元，幫助單親、身障、新住民及獨居長輩；另外捐助金山高中8位新住民學生各5000元獎助學金。

國際崇她社新北社長黃碧玉表示，崇她社是一個全球性的公益組織，旨在提升婦女社經、教育、健康等地位，另提倡社會公益、照顧弱勢，現階段將配合市府對新住民第二代培力計畫，全力協助新住民子女發展特色專長。

國際崇她新北社（台北縣社）成立於1972年，由國語日報創辦人張希文出任創社長，包含前內政部長李鴻源的媽媽李子美、前農業局長陳彩蓉、林堉琪基金會董事長林謝罕見等均為重要成員，現任社長黃碧玉現為市府經發局副局長。

國際崇她社新北社在社會局副局長許秀能的媒合下，12日專程到三芝新生活促進會參訪，該會創辦人羅素如表示，促進會長期蹲點在北海岸服務弱勢民眾，開辦小衛星快樂學習堂，服務100多個孩子，免費幫忙課後輔導，尤其是新住民第二代，希望加強他們的學習能力，將來更有競爭力，另為淡水、三芝、金山、石門等獨居長輩或獨居身障者送便當及生活物資服務。

金山高中校長賴來展表示，該校學生有三分之一是新住民，包含東南亞及大陸等，感謝國際崇她新北社的鼓勵。

黃碧玉表示，除了對新生活促進會及金山高中新住民同學的鼓勵外，該社最近也捐助30萬的影像教學及設備經費給雙溪高中，以支持學校辦理為期2年的新住民二代影像教育培力計畫，鼓勵他們透過不同的視野看見與發現生活環境的特色與風貌。

(中時 )