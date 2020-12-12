第十二屆「校園無影腳～10人11腳競速大對決」12日上午於高雄市立社會教育館熱鬧開跑。（高市社教館提供／袁庭堯高雄傳真）

國內規模最大的10人11腳比賽、第十二屆「校園無影腳～10人11腳競速大對決」12日上午於高雄市立社會教育館熱鬧開跑，來自4縣市700多位狠「腳」色齊聚迎風奔馳，挑戰團隊最速傳說，爭奪「腳」力之王。

此次比賽組別分成31腳極限組、國小、國一、國二、國三、高專等6組，總獎金高達10萬元，吸引25校53支隊伍參賽。為鼓勵學子們勇於突破，還增加各組破紀錄獎、再接再厲獎，。

「31腳極限組」為30人一同上場，選手們需培養出更細微更精準的團隊默契，向前奔馳過程中，任何1人不協調就可能導致全軍覆沒，賽事畫面相當壯觀。

各校精銳盡出，最遠隊伍為來自新北市的光復國小，該校去年參加新北市「校際30人31腳趣味競跑賽」榮獲國小組冠軍，學生不畏風雨練習，在31腳極限組獲得第一名、國小組獲得第六名與第七名。

高苑工商隊由該校棒球隊員組成，希望藉由賽事凝聚向心力，學習包容、體諒與合作。

主辦單位高雄市立社會教育館表示，10人11腳比賽的精神在於團隊合作，速度雖然很重要，但默契的培養更是致勝關鍵。期待透過激烈比賽氣氛，鼓勵選手們於求學階段或是未來職涯中，勇敢追求突破自我。

(中時 )