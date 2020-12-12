嘉義市長黃敏惠與孩子體驗大滑草場，孩子衝第一，玩瘋了。（廖素慧攝）

嘉義市大滑草場啟用，孩子迫不急待玩開了。（廖素慧攝）

嘉義市首座大滑草場與星光大滑梯，高度超過4米、寬度超過12米，12日啟用，小朋友迫不急待玩瘋了，勇媽市長黃敏惠初體驗滑草後，驚喜大呼「我變年輕了，很好玩，但一定要注意安全」，並強調要遵守使用規則，5歲以下兒童務必禁玩。

黃敏惠表示，市府為孩子打造一座大遊樂場，是孩子的新天地，太好玩了，太久沒有溜滑梯了，覺得自己變年輕了，很刺激，還是要注意安全，5歲以下的孩子不要玩，5歲到12歲一定要有家長陪同，遵守管理規定，玩得安全開心。

市府觀光新聞處表示，市府執行「城鎮之心工程計畫─步行散策．樂活水岸」工程，總經費1億6050萬元，中央前瞻建設補助1.284億元約占8成，市府自籌3210萬元約占2成。

工程包含棒球場前「七虎耀諸羅」乾式噴泉，將閒置下沉式廣場改造為地景滑草場與星光大滑梯，是嘉義市第1座人工草皮滑草場。

還有改善棒球場停車環境、優化周邊人行空間、增設800公噸地下儲水設施、開闢公明路與中山路人行廣場，配合市立棒球場整修，讓嘉義公園、KANO園區與棒球場周邊的環境景觀煥然一新，打造新遊憩亮點。

觀新處表示，滑草場與星光大滑梯每日晚間10時關燈，禁止5歲以下孩童使用，5歲至12歲必須在家長的監督與陪同之下才能遊玩，務必遵守現場告示的安全管理規範，乾式噴泉因應近期水情吃緊，暫時關閉。

(中時 )