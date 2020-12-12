今年對81歲國民阿嬤陳淑芳來說，可謂是大豐收的一年；憑藉著《孤味》、《親愛的房客》一舉拿下金馬獎「最佳女配角」、「最佳女主角」成為雙料影后。隨著拿獎後的加持與好口碑，更讓《孤味》票房衝破新台幣1億元，淑芳阿姨也兌現在頒獎典禮上的承諾：送蝦捲！

雖然有金馬獎加持，敬業的淑芳阿姨只休息一天，便馬不停蹄開始工作，相關活動更是一波接一波；近期淑芳阿姨更重新開張自己的IG，更新起自己的動態與日常生活，雖然先前可能手誤發出多篇沒有意義的貼文，卻影響不了網友對淑芳阿姨的喜愛，直呼實在太可愛。

近日淑芳阿姨盛裝打扮，頂著大紅唇拍了一支短影音，影片中小編問淑芳阿姨穿這麼漂亮要去哪裡？阿姨俏皮回答要去拍雜誌封面；更興奮的說：「哇，太好了，我沒穿過這麼漂亮，這麼貴的衣服耶。」

影片因為用了濾鏡，淑芳阿姨在畫面中顯得俏皮可愛，許多網友也留言猛誇：「淑芳阿姨水噹噹」、「阿姨水水！」、「水水的！封面女郎」、「太美太可愛了啦」。

(中時新聞網)