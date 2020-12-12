同志支持者勇於表達穿著自由。（程炳璋攝）

台南彩虹遊行聚集近萬人，許多參與者跟著隊伍行走。（程炳璋攝）

台南彩虹遊行12日下午登場，中西區忠義路封街聚集上萬人潮，遊行隊伍兩小時繞行市區，今年除了慶祝周婚滿周年，強調社會關於性別議題仍層出不窮，是另一波倡議的起點。

彩虹遊行原定今年5月舉辦，因新冠肺炎疫情延至12日登場，參加民眾仍然踴躍。台南彩虹遊行聯盟表示，台南市性別議題仍持續發生，包括某大學馬來西籍女大生姦殺命案，慈濟高中女學生如廁遭偷拍等事件，在台灣同婚法過關後，社會仍有不少性別平等問題待重視。

台南彩虹遊行有不少政黨打旗號加入，包括時代力量與台灣基進黨，民進黨立委林宜瑾也到場表達支持。另外台南新芽、親子共學教育促進會、長老教會青年陣線也加入，校園社團則有成大TO拉酷社與嘉藥彩虹本質社團一同參與。

遊行隊伍12日下午3時許出發，上萬名支持者聚集街頭繞行市區，遊行者勇敢表達支持多元性別，並向路人打招呼揮手，有如一場熱鬧的同志嘉年華會。

今年活動過程加入性別有關的「議題短講」，包括雙性戀、跨國同志婚姻與手天使等議題，彩虹遊行聯盟希望透過公開表達，解決隱藏在社會角落的同志歧視與偏見，認為在同婚法過關後，同志運動仍需持續舉辦，深化與上一代的理解，避免下一代面臨同樣的困擾。

(中時 )