香港女星李若彤在1995年古裝劇《神鵰俠侶》飾演「小龍女」，如仙女般的外表被譽為歷年來「最美小龍女」，今年54歲的她積極健身維持體態，保養功夫了得還出書；但李若彤至今仍單身未婚，最近她也難得主動回應不婚一事，分享自己的婚姻觀。

李若彤提到自己不結婚，最主要的原因是沒有在對的時間遇到對的人，卻也認為「總比找錯了強」，並表示每個人對幸福的定義不同，對她來說不是步入婚姻就代表幸福；她也回憶自己以前認定婚姻和感情是對等的事，更把婚姻視為感情的終極目標，但隨著時間，才發現只有自己才能定義想要的幸福是什麼。

網友看完女神之所以年過半百還單身的真相，紛紛支持並熱情地說，「認真精彩地過自己覺得充實幸福的人生就好」、「這是我的人生又不是你的人生」、「姊姊說得好」、「是的，要有自己創造幸福的能力」。

李若彤微博全文：

在社交媒體上，經常會有人問我這樣的問題：為什麼你（妳）到現在都還不結婚？一個人過日子肯定很辛苦，不見得幸福吧？

每次看到這樣的問題時，我都會忍不住笑一笑。為何一定要結婚？之所以不結婚，或許是因為沒在對的時間遇上對的人，但總比找錯了強。而幸福，也不在於是否一定要步入婚姻，而是在於你如何定義幸福這件事。

我們在人生裏（裡）的每個階段，對事情的看法都不盡相同。在不斷成長的同時，隨著自我的經歷與經驗不斷疊加，心中的憧憬與希望也都不同。

以前，我會把婚姻與感情看作是一件對等的事，認定婚姻是一段感情的終極目標，也覺得這就是幸福。

但歸根結底，幸福感是個比較虛無的東西，它看不見、摸不著，只有當事人才最清楚自己內心的需求，也只有他們，才能定義自己想要的幸福究竟是什麼樣的。

人與人的追求不同：有人覺得，幸福就是住在豪宅里，開豪車，衣食無憂；有人則以為，幸福是哪怕苦一點，住在小房子里，但只要身邊有知心愛人，可以說說知心話，兩人朝著共有的目標一起奮鬥努力，也足夠。

這世上有多少人，就有多少種關於幸福的定義。

(中時新聞網)