「國光女神」Lala蘇心甯擁有E罩杯姣好身材和甜美外型，加上個性活潑，是不少人心目中的女神，她也時常和粉絲分享辣照，日前她在IG曬出一張身穿人魚裝的性感照，逆天身材頓時讓粉絲陷入暴動，激動直呼，「好餓，晚上想吃魚…」。

Lala在IG分享照片，只見她斜坐在泳池邊，穿著水藍色的綁帶比基尼，豐滿的上圍呼之欲出，深邃的事業線讓人狂噴鼻血，而她的下半身穿著藍紫色漸層人魚裝，對鏡頭露出燦笑，大方秀出零贅肉的S曲線，她也在內文俏皮地問，「有看過這種魚嗎？」

Lala化身美人魚坐在泳池畔。(圖/翻攝自Lala IG)

Lala也另外曬出比基尼照，成套的藍色比基尼襯出她雪白的膚色，不只是傲人上圍令人羨慕，平坦的小腹也十分不科學，引來不少好友留言稱讚，包括成語蕎、巫苡萱都留言「美人魚」、「好美」，粉絲也紛紛驚呼，「我需要CPR」、「想抱回家養」、「最辣的美人魚」、「沒看過胸這麼大的美人魚」、「把我的釣竿拿來」。

(中時新聞網)