國軍在9月先後舉行「關鍵戰力競賽」與「狙擊手競賽」兩項比賽，俗稱「黑衣部隊」的憲兵特勤隊勇奪雙料冠軍，成為今年名符其實的最強國軍。資深媒體人王瑞德直指，憲兵特勤隊又稱「夜鷹部隊」，狙擊特別厲害，執行反恐反劫機時，一個人騎機車就可以開槍。

王瑞德在《關鍵時刻》節目中指出，台灣本來有17支特種部隊，後來經過不斷精實，結果把戰力最強的特種部隊，裁了很多，最後包括憲兵特勤隊、黑鷹特勤隊、陸戰隊特勤隊、涼山特勤隊、海巡署特勤隊、維安特勤隊這些。

王瑞德指出，今年9月在這些特勤隊的比賽，在關鍵戰力的競賽以及狙擊手的競賽兩項，憲兵特勤隊都拿到冠軍。他們的訓練非常紮實，名聲不像涼山部隊那麼亮，原因是憲兵特勤隊具有司法警察的身分，所以他們不希望自己包括長相、個人的資料，因為這樣透漏出去，所以非常低調；很神秘又很低調，這是憲兵特勤隊比較特別的一個地方。

王瑞德表示，憲兵特勤隊除了一般的戰技訓練之外，像這個五項戰技，比如擒拿手、柔道、跆拳這些，大概我們台灣的特種部隊都會。但問題是憲兵特勤隊的狙擊特別厲害，因他們有警察官的身分，他們狙擊厲害到什麼程度？不是一般的比賽靜態的表演這樣而已，在行進間的射擊也很厲害，因為他們必須應對像台北港、桃園機場這些反恐反劫機，所以相關射擊一定要準。

王瑞德指出，警政署有一支維安特勤隊，維安特勤隊成立時，當時就是由憲兵特勤隊代訓，所以當時維安特勤隊的狙擊，是由美國的黑水公司，也就是海豹突擊隊退下來的黑水公司訓練出來的，因此维安特勤隊的狙擊跟憲兵特勤隊的狙擊能力差不多。

王瑞德點出，去年中東有一個國家，他們的將官來台參觀憲兵特勤隊時覺得非常棒。我們曾派一個排，到那個國家去秘密執行部隊跟部隊之間的交流。今年這個中東的部隊，特別派了他們的一個排，來到台灣，由憲兵特勤隊代訓；現在這支部隊已返回他們國家執行所謂的反恐怖、反劫機的相關任務。

(中時新聞網)