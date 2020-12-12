小貨車司機行駛國道，卻雙手玩著手機猛玩，車子一路開得左搖右晃。（摘自爆料公社臉書社群／吳敏菁彰化傳真）

神駕駛！行駛國道還可以一邊玩手機啊？昨天有開車行經國道1號彰化路段時，發現隔壁車道小貨車駕駛竟雙拿捧手機，全神貫注猛玩，僅以前臂靠著方向盤，車子一路開得左搖右晃，影片被PO上臉書《爆料公社》，引發網友非議，「就算活膩了，也別把人拖下水啊！」

PO影片的駕駛指出，這小貨車司機危險駕駛，僅以前臂靠在方向盤上，雙手不是抓著方向盤，而是拿著手機玩。網友撻伐說，是想詐領保險金嗎？「老兄！這是在高速公路上耶，車速都很快？不要出來害人了！」

國道警方則指出，該名小貨車駕駛行為已違反道路交通管理處罰條例第31-1條「汽車駕駛人於行駛道路時，以手持方式使用行動電話、電腦或其他相類功能裝置進行撥接、通話

、數據通訊或其他有礙駕駛安全之行為者，處新臺幣3000元罰鍰。」

國道三隊搖頭，國道駕駛一邊玩手機、接手機，未注意車況造成事故不勝枚舉，今年已經取締123件類似違規案件了，每件都依法開罰3000元罰鍰，員警於巡邏時特別注意，針對類似違規積極取締。這件也不例外，要依法開罰。

(中時 )