以電影《那些年，我們一起追的女孩》走紅的37歲女神陳妍希，嫁給大陸男星陳曉4年多，感情恩愛，而她近年也多半把精力放在照顧4歲兒子「小星星」上。然而她日前低調現身電影《沐浴之王》首映會，卻因為整個人身材明顯發福似懷孕，讓「陳妍希狀態」成為陸網熱議話題。

陳妍希日前穿著一身粉色外套加上百褶裙，低調出席電影首映會，整個人少女味噴發，面對主持人突然的提問，沒有多做打扮的她，雖然感到意外，也親切地回應：「今天來這邊沒想到還需要發言，這是我今年進電影院看的第一部電影，也是唯一的一部，因為快要年底了。」同時也感謝導演給她票。

陳妍希久違現身，模樣引發討論。(取自微博)

不過陳妍希也被發現許久未露面，臉蛋與身材似乎都變胖不少，還因此引來二胎傳聞，網友紛紛留言「這個差別有點大啊」、「懷孕了嗎」、「女明星就不能胖，一胖就容易被人懷疑懷孕了」、「我覺得是衣服穿多了吧，並不是懷孕」、「胖了就像個很有親和力的鄰家婦女」。

對於外界評論，陳妍希稍早也在社群網站高EQ回應，「角度真的很重要！角度！」還不忘有圖有真相的道理，PO出一張她穿著火辣低胸禮服，露出性感鎖骨與胸前白滑肌膚的絕密照，證明拍照角度真的太重要了！

(中時新聞網)