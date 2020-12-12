12日10縣市近200名農民組團到屏東觀摩微生物資材應用經驗及成果，農民們各自帶著以微生物菌種培育出的農產品比拼，宛如農業界的「武林大會」。（潘建志攝）

屏東縣推廣「微生物資材」應用在農漁牧業，除了開班授課，也成立中心教導農民培養微生物菌種，取代農藥、化肥，提高農漁牧產品質。12日10縣市近200名農民組團到屏東觀摩，提議成立跨縣市推廣聯盟，也帶來各自農產品「華山論劍」一番。

將微生物運用在農漁牧業上是未來趨勢，不但能增加產量，減少化肥使用，還能代替農藥消滅病菌及害蟲，友善環境及土地。屏東縣政府農村再生專案推動辦公室今年推動微生物資材培訓計畫，教導農民培育「光合菌」，吸引近300名農民報名。

11月縣府也在東片社區，與成大研究發展基金會合作成立全台首座「微生物資材培養推廣中心」，有較專業的場所來培育「放線菌」、「芽孢桿菌」、「枯草桿菌」等菌種。中心同時也是共學基地，農民能進行進階訓練，也能在此交流、共享成果。

這套「屏東經驗」引起許多外縣市農民注意，12日10縣市近200名農民組團到屏東觀摩資材推廣中心運作，並分享微生物應用經驗及成果。農民們各自帶著以微生物菌種培育出的農產品，像花蓮苦瓜、台南菱角、嘉義草莓等，與屏東芒果、木瓜比拼，宛如農業界的「武林大會」。

縣長潘孟安表示，屏東縣產官學合作成立友善農業工作團隊，未來將持續規畫在縣內各地成立微生物資材推廣中心，推廣友善農法，希望讓屏東環境更好，農漁產品更優質更安全。農民們也提議可以成立跨縣市推廣聯盟，一起為友善土地努力。

(中時 )