校史文物室整體以林鐵為意象設計。（圓崇國小提供／張亦惠嘉縣傳真）

在地藝師陳振龍復刻出檜木灣橋車站。（圓崇國小提供／張亦惠嘉縣傳真）

這次成立校史文物室鼎力相助的圖清興誠基金會家族成員。（圓崇國小提供／張亦惠嘉縣傳真）

圓崇國小原是鹿滿國小分校，1960年經仕紳奔走後而成立，位置就在已拆除的灣橋車站門口，操場與鐵道相隔不到30公尺，前往學校大門或側門，也一定會經過林鐵鐵道，校長陳怡君為讓師生更了解在地歷史，成立「農情覓驛」文史教室，邀請林鐵退休司機無常出借收藏品，陳列有100件阿里山林鐵珍貴文物。

灣橋車站早期為嘉義阿里山鐵路進入山區的門戶，後來拆除，校長陳怡君說，學校因應12年國教發展成在地化「農情覓驛」校訂課程，這次校慶在傑出校友蘇金促、圖清興誠基金會與林鐵退休司機翁幸昭的協助下，花費共80萬成立校史教材室，內有100件阿里山林鐵珍貴文物展示，未來將成為課程教學與在地文史推廣的利器。

翁幸昭導覽時，特別介紹眠月線的石猴與鐵道風光，圖清興誠基金會高齡90歲蘇李麵參觀完文物室表示，感謝圓崇國小的用心規畫與設計，將有歷史意義的老骨董做好保存，呈現出阿里山林鐵的獨特特色。

曾復刻出檜木灣橋車站的藝師陳振龍也在現場向來賓說明製作工法與老建築的特色。嘉義縣教育處科長黃宏鼎說，這是最好的環境教育素材，也是嘉義縣首座以林鐵意象設計的教材文物室，相當有意義。

(中時 )