小珍、小娟（化名）曾因為家暴，在7歲及3歲時接受屏東家扶的寄養安置，到寄養父母林旭軒、王麗琴家中生活2年。12日在志工安排下回到寄養家庭。兩女孩一踏進寄養家庭忍不住落淚，並抱著寄養媽媽說「我回來了！」氣氛溫韾動人。

當年小珍、小娟的媽媽在屏東家扶兒保社工協助下，離開丈夫的暴力獨力生活，因經濟等各方面考量，兩姊妹也由家扶安排寄養到林旭軒、王麗琴夫妻家中。安置初期，兩姊妹很思念並擔心媽媽，總吵著要回家和媽媽住在一起。

王麗琴除了照顧兩姊妹，也陪著孩子畫卡片給媽媽，抒發思念，並鼓勵姊妹們認真唸書，學會寫字就可寫信給媽媽。在寄養家庭住了2年後，媽媽接回了兩姊妹自己照顧，母女終於能一起生活。

12日兩姊妹及媽媽一起到寄養家庭，感謝寄養父母當年的照顧。媽媽紅著眼眶說，她一直想當面謝謝寄養父母，但一直都沒有機會，已經10多年了；如果沒有家扶中心、沒有寄養家庭，就沒有現在的她們。

林旭軒、王麗琴參加寄養服務14年，曾照顧過13名寄養童，已從寄養服務退休4年；看到兩姊妹被媽媽照顧得很好，都很開心。王麗琴說，照顧過的孩子最放心不下就是兩姊妹，因為媽媽是外配，舉目無親，如今看到母女們都過得好，也放心了。

姊姊小珍告訴王麗琴，她選擇就讀護理系，希望未來像社工及寄養爸媽一樣幫助別人，妹妹小娟目前就讀國中，因為有在體育長才，加入學校田徑隊。

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(中時 )