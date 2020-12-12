高雄一名在保險公司上班的已婚女子，與同公司的已婚男同事暗通款曲。不料男方老婆發現老公竟然和小三「慶祝在一起邁入第4年」，並在手機裡發現2人在摩鐵開房滾床的性愛影片。正宮崩潰提告求償200萬元，挨告的小三向法官哭窮稱，月薪只有3萬元。不過判決曝光，裝窮的小三立刻遭到打臉。

判決書指出，這名已婚的小三在2015年時與同公司男同事發展不倫戀，時間長達了4年。今年男方正宮發現手機內出現2人慶祝交往4周年的對話紀錄，「今天是四年一次的特別日子，2/29表示我們邁入第4年了，愛你」，男方秒回「愛你唷」。跟著曝光的還有2人今年3月份在桃園上汽車旅館開房滾床的激情性愛影片。元配崩潰怒告小三求償200萬元。開庭時，小三則辯稱不知男同事已婚，且宣稱月薪只有3萬賠償金過高。

不過，法院勘查證物後發現，小三在男方出國期間以微信對他說「我想你、想視訊」，男方回覆「才第二天」，小三又回應「那是你老婆，不是我，不用了，你忙」，證明小三已經知道男同事已婚。

高雄地方法院認定小三侵害正宮配偶權，儘管小三聲稱月薪只有3萬元，但法院指出小三名下有1輛汽車及不動產，107年度及108年度之所得給付總額分別達370萬餘元、334萬餘元，正宮107年度之所得給付總額達617萬餘元、108年度執行業務給付總額為625萬餘元。法官最終判處小三要賠償元配80萬元。

(中時新聞網)