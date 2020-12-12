近來共機更頻頻襲擾我國西南空域，新北市議員陳永福表示，為保障台灣人民免於生活在恐懼中，將建請政府擬定打擊大陸沿海核電廠的「毀核計畫」，引來網友批評。對此，宅神朱學恒直言，有時他覺得台派是不是被逼到走投無路只好裝瘋賣傻？「還認真的欸，是不是耶誕城人太多崩潰啦？哈哈哈哈，笑死」

陳永福昨(11日)在臉書上表示，中華人民共和國常常軍機擾亂臺灣、為了臺灣人民免於生活在恐懼當中、建請中華民國臺灣政府擬定對中華人民共和國沿岸毀核計劃、保障臺灣人生存權益。不料引起網友撻伐，更有網友指出此舉違反《日內瓦公約》。而陳永福也在臉書上和網友開戰，直言「這個議題到這裡就好看得出來臺灣很多臥X、請政府好好處理吧」。

籲政府對大陸沿岸毀核惹議 新北議員：被欺負久了總該反擊。（摘自陳永福臉書／葉德正新北傳真）

對此，宅神朱學恒今(12日)在臉書上表示，「有的時候我會覺得台派是不是被逼到走投無路了只好裝瘋賣傻」，看圖你以為小編沒常識立志當恐怖份子，結果點進去一看，原來反對他的都是臥底，都是中共同路人，要啟動國安法，「還認真的欸，是不是耶誕城人太多崩潰啦？哈哈哈哈，笑死」。

網友們也留言回應，「這是小英男孩們組成的義和團？個個才幹過人啊，我的媽祖」、「一個我發狠起來連我自己都怕的心態」、「不管他吃了什麼，都給我來一點」。

不過，陳永福今受訪時則說，被人家欺負的久了總要反擊，人家搞得你快死掉了，還管素質不素質？他是就事論事，「你不要一天到晚欺負我，我就不會亂想」。

(中時新聞網)