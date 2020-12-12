台中建商經營社區有成。其中，國聚建設舉辦「2020登山日」，500多位住戶響應，12日下午在大坑風景區熱鬧登場！住戶們在舒適涼爽的午後，漫步於大坑9號步道，現場也邀來多家公益單位、知名電動機車廠商共襄盛舉，讓國聚家族登山健身，同時採買小農產品做公益。

生活家策劃單位表示，邀約合作的公益單位熱情擺攤義賣，包括今年端午節、來自蓮心自強協會的愛心媽媽們，帶著國聚家族用心包好粽；在中秋佳節，與住戶齊心手做月餅的十方啟能中心青少年；有安得烈食物銀行，共同推動的「愛心食物箱大變身」好好吃飯．好好玩公益活動，志工們帶動食安、惜食的概念。

另外，首度參加國聚建設活動的家扶基金會，帶著愛心商品到現場義賣，邀請民眾打卡響應送好禮，讓愛與大家童在，現場人人感受溫暖熱絡氣氛。

國聚建設也貼心準備愛心油飯、餐盒、在地小農保證甜水果，讓國聚家人樂活登山的同時，體力不斷電；搖擺舞王的呼啦圈遊戲、手舞足蹈計步器競賽，讓大人和小孩玩到大粒汗小粒汗，開心的不亦樂乎。

「國聚登山日」活動最後壓軸高潮，國聚家人個個磨拳擦掌，相互集氣，期盼年終歲末能一舉抽中大獎，知名電動機車一部，主持人喊出中獎名單剎那，恭喜歡呼聲響在整條登山道上，人人當下直呼明年要再來！ 國聚建設表示，為社區、住戶拓展美好生活體驗，一直是國聚建設堅持的信念與承諾，也贏得住戶們深深回饋，年底將有「國聚之悅」完工交屋的住戶加入生活家行列。

展望明年，國聚建設表示，明年將於台中市西屯區、南屯區、南區、水湳等地陸續推出5個新案，總銷金額上看百億，屆時，國聚好宅身影將更遍及大台中各區域。

(工商 )