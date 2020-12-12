（元富證券總經理李明輝（前排左五）、元富投顧總經理鄭文賢（前排左六）與新光金控評審團和決賽17名同學合影。圖／元富證券提供）

新光金控（2888）旗下元富證券「2020元富盃尋找潛力股競賽」決賽12日登場，初賽百餘件研究報告中有17名晉級，現場進行簡報及問答，除元富投顧亦有新光人壽、新光銀行、新光投信加入評審陣容，由台大學生林哲緯奪冠、獲10萬元獎金，台大學生魏光佑、政大學生許至豪分列二、三，獎金各5萬元、1萬元。

「2020元富盃尋找潛力股競賽」共有151件參賽作品，參賽者除了國內42所大專院校，亦有海外知名學校，包含上海交通大學、北京大學、澳洲新南威爾斯大學、墨爾本皇家理工大學，科系擴及81個系所，其中以商管類為最主要，其他如中文系、法律系、機械工程等學生也不落人後，展現不同背景學生對個股研究的多元觀察角度。

元富證券總經理李明輝表示，證券投資相關活動多為各式交易競賽，只有元富舉辦撰寫個股研究報告競賽，這也是元富推動金融教育一直以來秉持的信念，期盼學生按照專業的研究報告架構學習個股分析，強化審慎研究的基本功，能更自在悠遊於投資市場、累積財富。

決賽當天由元富投顧、新光人壽、新光銀行及新光投信組成評審團，以更全面的角度評選出具潛力的個股研究人才，並於現場進行講評和指導建議，讓學生了解正統的投資報告撰寫技巧，學生亦須如一般研究員向法人進行簡報般接受現場評審問答，藉此可減少產學落差。不單只有前三名，只要表現獲評審青睞，皆有機會獲元富證券及新光關係企業優先就業機會，在一職難求的後疫情時代提前卡位。

元富證券深耕金融教育，除了每月固定舉辦兩場免費「翻轉學堂投資講座」，第二屆「FinTeach校園金融教育贊助活動」也將於明年元月1號再度起跑，而與凱衛資訊聯合舉辦的「元富盃程式交易競賽」也將接棒於2月展開，鼓勵撰寫交易程式人才展現實力，除了高額獎金外，晉級決賽者皆享有元富證券優先就業機會。

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