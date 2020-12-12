雲嘉南風管處12日在嘉縣布袋高跟鞋教堂舉辦「雲嘉南濱海觀光圈體驗旅遊嘉年華」。（張亦惠攝）

交通部觀光局雲嘉南濱海風景區管理處推動「雲嘉南濱海觀光圈」，輔導業者成立濱海產業文化觀光協會，目前有70家業者加入會員，協會也預計橫縱大串連，推出深度旅遊路線，理事長蔡茂昌則表示，正在規畫橫跨雲嘉南長約80公里的自行車路線，明年將舉辦全國性活動。

雲嘉南風管處12日在嘉縣布袋高跟鞋教堂舉辦「雲嘉南濱海觀光圈體驗旅遊嘉年華」，邀請雲嘉南地區特色業者參與，包括布袋宏展農場苦瓜餅乾、巨無霸海鮮肉圓、東石林家烏魚子、台南海中央小舖等，觀光局副局長周廷彰、雲嘉南風管處長徐振能、立委蔡易餘皆出席活動。

周廷彰說，2021年台灣經典小鎮雲嘉南濱海區就有2鄉鎮入選，包括有雲林縣口湖鄉、嘉義縣布袋鎮及台南市北門區，未來結合業者形成觀光圈，互相串連可提升旅遊深度。

蔡茂昌指出，協會由觀光局輔導，今年8月正式成立，目前會員共有70家業者，明年初會舉辦產業共識營，並在台北及台中辦理媒合會，讓雲嘉南的業者準備好，迎接疫情後的商機。

蔡茂昌說，因應2021自行車旅遊年，目前正在規畫橫跨雲嘉南三縣市的自行車路線，將沿著台17線、61線讓民眾體驗沿海風光，行程將公布在雲嘉南風管處網站。

(中時 )