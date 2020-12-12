衛生福利部宣導豬肉產地相關內容與標示，12日前往苗栗市英才觀光夜市訪視，說明標示規定、配套措施。（何冠嫻攝）

衛福部長陳時中12日前往苗栗市英才觀光夜市訪視，說明豬肉標示規定、配套措施。（何冠嫻攝）

因應明年萊豬進口，苗栗市英才觀光夜市許多攤商已貼上肉品來源標章。（何冠嫻攝）

明年萊豬即將進口，中央為宣導豬肉產地相關內容與標示，衛福部長陳時中12日前往苗栗縣產地標示試辦區的苗栗市英才觀光夜市訪視，說明標示規定、配套措施，販賣豬肉相關的攤商也都貼上豬肉來源標示，讓鄉親吃得安心。

自明年起，衛福部要求大賣場、超市、傳統市場、零售通路、餐廳、便當店、小吃攤等，不管是生鮮豬肉、加工食品、滷肉飯、貢丸湯等，任何含豬肉以及可供食用部位的食品，都要清楚標示豬原料原產地。業者標示的方式不限使用衛福部公布的標示範本，可自行製作標示，讓交費者清楚易懂，苗栗縣政府衛生局也印製「本店使用國產豬肉」標章予攤商張貼。

衛福部並將針對肉品製造業、販賣業加強抽驗，並比對肉品資訊，確認標示正確性，增進民眾知的權益。陳時中12日抵苗栗協助推廣，他表示，攤商大方標示來源，代表對自己的食材驕傲、有信心，讓客人也安心購買，進而形成正向循環，生意越來越好。

針對攤商部分的萊豬進口因應作為，陳時中表示，台灣人生意做得好好的，在這風頭上沒有必要使用台灣銷路可能會不好的東西，他認為進口的量會很少，並也樂見使用進口的業者願意標示，政府將嚴加查核，避免有虛偽、假冒、誇大、不實的情況，多管齊下讓民眾可以安心。

(中時 )