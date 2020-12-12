有網友發問，在超商工作是否會有年終獎金，對此，就有現任員工跳出來說明。(圖擷取自Dcard)

工作辛苦了一整年，眾人期待的就是領到年終獎金那一刻。一名在超商工作的網友表示，自己最近想轉換跑道，不過家人勸他領完年終後再離職，但他不確定是否會有年終，於是求助過來人，就有現任大夜班正職表示，「直營其實很敢給，正職基本10萬起跳，但要努力往上升。」

原PO在「Dcard」上發文表示，自己在超商當正職，但是最近想轉換跑道，有了離職的念頭，不過離領年終的時間只剩2個月，於是家人勸他領完後再離職，但他身旁的好友告訴他，「我很多同學都說之前工讀時，只有過年上班雙薪而已，沒有年終。」

這情況讓他相當困擾，一方面害怕離職了就錯失年終獎金，但也害怕其實待到年後，根本是一場空，所以求助過來人，「如果沒有年終獎金是正常的嗎？還是我應該要認真問一下店長？」

貼文發出後引起網友討論，「直營的有，蠻有感的，待過的加盟則是有春節紅包」、「直營的有，加盟的看老闆」、「沒年終，也沒加倍，真的很慘，過年紅包1000跟一個餅乾禮盒沒了，準備要離職了」、「直營一定有，加盟只能看老闆肯不肯敢不敢給，只能說遇到好老闆很重要。」

此外，有現任員工透露，自己是大夜班正職，「直營店的正職年終基本10萬起跳，工讀生就年終一個月而已。」他也指出，直營店年終很敢給，不過還是要靠自身努力，將職位往上爬。

綜合以上網友的說法，超商分成「直營店」及「加盟店」。直營店通常會發放年終獎金給員工；而加盟店基本上是看老闆，也有網友指出，「基本上發不發、發多少還是看業主意願。」

(中時新聞網)