中天關台後一篇分析文曝光：NCC麻煩了

中天新聞台今(12日)零時起正式離開52頻道，轉往網路繼續監督政府，但國家通訊傳播委員會(NCC)昨在臉書發文以「通傳法律」之名引述美國法條，暗示中天就算在網路播放，依然有法可管，引起輿論批評。眼見事態鬧大，NCC今中午也火速致歉。網路輿論觀察平台「聲量看政治」一篇分析文認為，「中天關台後，麻煩的是NCC」。

NCC昨(11日)在臉書發文，引述美國針對網路平台Facebook、Instagram等未盡內容審查責任，造成不實言論在網路流竄的困擾，也使其它積極核查之平台的不公平，因而促成「鼓勵平台業者採取合理措施」的相關法條。但在中天關台前夕發文，時間實為敏感，更有隔空叫陣中天的味道，引發網友「NCC要開始管網路」的質疑聲浪。

中天新聞告別電視台 轉戰新媒體再出發（攝影廖映翔）

對於NCC強關中天，臉書粉專「聲量看政治」12日的一篇分析文指出，中天到YT另闢新媒體戰場，有幾點值得觀察和啟示。第一，中天或成為其他衛星電視頻道(現存其他電視台)，一個新的市場觀察實驗對象。如果成功存活，其他媒體恐怕也會用同樣模式紛紛搶進YT（不是現在單一節目上傳存檔的模式）。

除此之外，分析也認為，「一個新聞台執照被收回，其實比較麻煩的是NCC」，主要原因在於，讓整個政府存在「箝制新聞自由罵名」、「52頻道空頻後，搶進的政治經濟問題」、「網路內容如何管理」等，關台其實產生的，是更多的課題要解決。

【中天新聞關台 是台灣媒體生態與國家通訊傳播委員會NCC挑戰新的開始】 中天到YT另闢新戰場，幾個觀察與啟示： 1.成為其他衛星電視頻道(就是其他電視台)，一個新的市場觀察實驗對象。如果成功存活，其他媒體會不會用同樣模式紛紛搶進YT（不... 由聲量看政治發佈於 2020年12月12日 星期六

(中時新聞網)