「Sandy」吳姍儒的新書《我的存在本來就值得青睞》攻佔排行榜，事業得意的她最近也再度受邀登上TED演講，以「一起，就很無敵」為演講主題，被問到爸爸吳宗憲被指和日本天王木村拓哉撞臉，吳姍儒一臉無奈，要大家「謠言止於智者」，別再讓爸爸得意了。

再度接到TED演講的邀請，吳姍儒感慨：「原本還在擔心年末的工作邀約狀態，沒想到又來了TED演講邀約。」她在新書中分享同心圓理論，「同心圓第一圈只能寫一個緊急聯絡人，再來是第二圈，可以寫五到十個熟識好友，進而是第三圈彼此認識，但沒太多交流，因某種關係聚在一起的朋友。」

被問到第一圈最親近的人，吳姍儒坦言是媽媽，因為打給爸爸，只會是助理接，「有必要嗎？打給媽媽比較方便」，她也透露爸爸是被擺在第二圈，「不要太明確讓他知道這件事，他很Care，他多想當我的圓心啊！」怕愛女成痴的吳宗憲會因此傷心。

而提到爸爸撞臉木村拓哉一事，吳姍儒頭痛地說：「謠言止於智者，不可以順著他走，他會真的相信」，並爆料爸爸當時還傳對比圖炫耀，讓她心想「到底想怎樣！」只好敷衍地說：「好啦好啦」來打發。

(中時新聞網)