獲得第41屆時報文學獎影視小說首獎、抱回50萬最大獎的江洽榮，在得獎小說〈孫悟空〉中提出大哉問：究竟靈魂會不會痛？本身是麻醉科醫師的江洽榮表示，他的一位病人陷入腦死，對痛覺毫無反應，本來想說這樣開刀就不需要麻醉，但家屬卻質疑：難道真的不會痛？「在醫學上，他的身體已經沒有感覺，但如果人有靈魂，靈魂會痛嗎？」

江洽榮將這段思索，跟他30多年來在麻醉科經歷的人物故事綜合起來，白天上班，晚上熬夜創作，寫累了就睡一下，只花五天時間寫完，沒想到首度投稿影視小說獎，就獲得大獎肯定。小說最後註明「靈感來自真實事件」，「未來還想寫更多的醫界故事。」

江洽榮在小說中生動描繪一位麻醉科護理長「孫姐」，雖無牌無照，卻宛如孫悟空般神通，會72變，在開刀房、診間呼風喚雨，即使遭逢絕境又逢生，做起醫材生意，最終遇上難纏的對手，逃不出如來手掌心。故事高潮迭起，節奏輕快，篇名意有所指，「孫姐像孫悟空，整個故事也是『孫．悟空』，悟空是名詞，也是動詞。」

評審郭強生認為，〈孫悟空〉故事緊湊、充滿戲劇張力，揭露駭人聽聞的層層醫院黑幕，同時卻又不時閃現黑色幽默與令人反思的餘韻，更塑造出「孫姐」這樣可愛又可憫的反派角色，是小說最成功之處。

影視小說優選獎由魏執揚以〈老魏〉獲得，故事描述一位獄中的教誨師，藉由收容人的編號，串起各色人生，寫出監獄中的悲憫。兩名佳作獎由來自上海的王若虛和遼寧丹東的高翔獲得，王若虛以科幻題材創作〈床上無小事〉，高翔的〈落山夕陽〉則描繪父與子，語言詩意。

評審袁瓊瓊也鼓勵所有參賽者，無論得不得獎，都要持續寫下去，「常有人問，要怎麼樣才能得獎？但創作應該是對一些事有感而發，才去寫出來。得獎應該是錦上添花，不應該是目的，如果得獎就決定走下去，不得獎就決定不要了，這不是本末倒置嗎？」

(中時 )