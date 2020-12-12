說到身兼麻醉科醫師身份的作家，許多人都會想到侯文詠。獲得第41屆時報文學獎影視小說首獎的江洽榮笑說，其實他和侯文詠曾是在台大醫院同期的住院醫師，不過他雖然在高中寫過小說，大學時寫過童詩，但後來並未投入寫作，選擇專心行醫，「我很喜歡麻醉科醫師的工作，喜歡與病人來往、聊天，得到回饋，大家都說我聊起天來不像醫師。」

今年59歲的江洽榮，興趣廣泛，除了行醫，還喜歡跑馬拉松、挑戰鐵人三項、單車一日雙塔，寫作是他想達成的人生願望之一，「小學老師曾經告訴我：你是一個天才，你要努力。我因此覺得應該要發揮自己的能力，人生應該要努力、要盡力。」他幽默地說，後來才發現被騙了，老師好像對前三名的學生都說一樣的話，但他真的相信了，也身體力行。

江洽榮表示，他行醫多年，在許多醫院工作過，接觸的人百百種，〈孫悟空〉裡90％是由真實故事融合而來，「我沒有什麼文學技巧，也相信其他作者文字好過我許多，但我有很豐富的人生經驗，我想我的小說之所以能打動人，應該是故事的內容，以及我對生命的看法。」

江洽榮認為他的創作啟蒙來自母親，「我家開電鍍工廠，小時後都要去工廠幫忙。其實在創作上，我沒有什麼家學淵源，我父母小學都沒畢業，媽媽甚至不識字，但她其實非常有語言天份，很擅長用各種台語諺語描述事情，我到現在都還記憶深刻。」

專心行醫多年後，江洽榮近年才又重拾創作，今年以一篇寫父親的小品文獲得林榮三文學獎，如今又再獲時報文學獎影視小說首獎，他表示，接下來還想創作繪本、電影劇本，寫醫界怪象或是各形各色的怪人，「我不是為了名利而寫，有想寫的題材就寫，我只是不想要浪費人生。」

(中時 )