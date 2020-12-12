資深媒體人嚴智徑以「所有政客都是騙子」為題，在「美麗島電子報」發表評論，痛批台灣許多不知長進又不誠實的政客，心中明知為了要與中國大陸切割，台灣勢必偏向美國、任美日帝國主義者要挾勒索，讓人民吞點萊豬吃點核食，這種必要之惡，執政者卻是支吾其詞：而在野政客雖然撿到了槍，但也似乎忘了當年執政時當家的難處，現在逮到機會就盡情撒潑，自己要的是權力，犧牲的是人民。

以下是嚴智徑的政治評論全文：

在美國白色恐怖盛行的年代，新聞界的「終生反對者」I.F.Stone（史東）（1907~1989）曾說：「所有政府都在騙」（all governments lie），而看了台灣政壇亂象，要指「所有政客都是騙子」，這句話應該並不為過。

驗證民主政治及政客是不是都是騙子，政黨輪替是最好的照妖鏡。

政黨輪替，讓許多熱情的選民或狂熱的支持者，可以輕易就見識到原本如神般高高在上的政治人物，在下了台後進退失據、書空咄咄或是懷憂喪志，原本優雅的舉止、岸然的道貌，此時卻是幼稚無知、粗鄙生澀，令人啼笑皆非；而原本激昂抗爭、正義凜然的在野者，一旦翻上權力顛峰，就立即露出貪婪齷齪的本性，蛇鼠成群，狼虎爭風，為了鞏固自己的權力，不擇手段，睜眼說瞎話而毫不知羞。

於是，過去的台灣政壇，可以看到法相莊嚴的國民黨統治集團政客們，在強人一旦消逝，就立刻同志相殘，甘於在「民主先生」李登輝的操弄中，黨務高手李煥可以下狠手鬥掉帳房俞國華，而軍頭郝柏村又可眼睛都不眨的修理掉李煥，最後都玩完了，大家還可臉不紅氣不喘的坐視江山易手，寫寫自傳以「明志」，或是厚顏的推出自己的權貴二代，還想在政治權力場中撿些殘羹剩飯。

而年輕熱情的政治人物，更是有樣學樣。走過了野百合、太陽花在街頭呼嘯吶喊、在廣場沒日沒夜的靜坐示威、攻入了立法院，經歷風雨飄搖而又輕狂的歲月，一旦取得權力、進入組織和體系後，其腐化的速度竟比屍體腐敗的速度還快，不到10個小時就開始發臭潰爛。

原本主張「民主進步」者，在權力金錢慾望中成了民主退步的笑柄，終至身繫囹圄；而年輕人當年呼喊要「打開黑箱」的黑箱，最後竟是時代力量黨主席徐永明家中藏著三百萬現金的保險箱，被檢調人員打開，臭不可聞！

更有甚者，過去在野者口中可以無限上綱的民主價值、言論自由、清廉操守、建立體制，在取得權位後卻是昨是今非，完全拋諸九霄雲外。為了台獨及因此訴求而取得的政權，綠色政客們可以集體失憶，把過去國民黨藉統一集權的手法重新詮釋，過去國民黨壓迫人民而設定的「共黨分子、台獨分子、陰謀破壞分子」等「三合一敵人」，現在搖身一變套在統派頭上，打壓手法如出一轍，面無愧色的藉中華民國的屍還台獨的魂，更運用反滲透、國安法、打假新聞、獨立機關審議等手法討伐異己，1987年解除戒嚴前國民黨加諸人民的管制和口號，對照今天民進黨對付在野勢力的手法，竟然出奇的相似，只要把主詞換掉，就可一體適用，難怪讓人不知今夕何夕。

因此，不知長進又不誠實的政客，心中明知為了要與中國大陸切割，台灣勢必偏向美國、任美日帝國主義者要挾勒索，讓人民吞點萊豬吃點核食，這種必要之惡，執政者卻是支吾其詞：而在野政客雖然撿到了槍，但也似乎忘了當年執政時當家的難處，現在逮到機會就盡情撒潑，自己要的是權力，犧牲的是人民，大家一起睜眼說瞎話，心中何時還存有一丁點兒對人民的想望？

值得安慰的，人民雖然健忘，歷史卻不容抹煞，凡走過必留下足跡，仍是定律。當政客們可以盡情欺負人民的智商，自以為聰明的睜眼說瞎話後，民主的幽靈必然在瞎話中滋生，在下次選舉中強力反擊。2018年九合一選舉的殷鑑不遠，大家應該記憶猶新。

史東當年橫眉冷對官僚指，熱情的主張「年輕人就是應該起來叫囂、反對！」，但是他也語重心長的說：「做為一個終生的反對者，我深深了解：任何失敗都不值得憂慮，倒是任何的成功都值得反省。任何洞見都有可能退化成教條，任何生動的思想，都有可能僵化成無生命的、黨的方針。原來是理想的護衛者，竟或成為理想的羈絆者。每個解放都隱藏著奴役的種子。」

從政者如何回到從政的初心，體認「誠實」才是區分政客和政治家的基礎，值得台灣民主的下一代深思。

(中時 )