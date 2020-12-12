良好的醫病關係會讓辛苦醫治的醫師備感溫暖。婦產科名醫施景中在臉書分享，他日前在醫治一名胎盤卡住的孕婦時，為了緩和手術的緊張，他嘗試與對方聊天，對方猜出他是鹿港人後，在手術台一直說要買好吃的鹿港肉包給他，就連手術後仍在麻藥昏迷時也一直說此事，事後該病人真的帶了2盒肉包回診，讓他相當感動。

施景中說，他日前遇到一名孕婦生產後胎盤下不來、一直出血，他正準備為病人開刀移除胎盤時，他發現對方有點緊張，於是嘗試聊天，沒想到對方猜出他是鹿港人，並且說「鹿港有好吃的xx肉包，我一定要買來請你吃」，該病人說完後就因為麻醉發作睡過去。

婦人在手術前對醫師說要請他吃肉包，之後回診時真的帶了肉包，讓醫師相當感動。（圖／翻攝自施景中臉書）

施景中說，因為俗語「鹿港施一半」，所以該病人猜出他是鹿港人；手術相當難處理，最後完成手術後，該病人還在意識模糊之間再說一次「鹿港有好吃的xx肉包，我一定要買來請你吃，因為我也是鹿港人」，他說對方眼睛都還沒有睜開，「一心一意就是要請我吃好吃的鹿港肉包。」讓他有點感動，因為這只是日常的醫療工作。

施景中說，之後該病人回診時，真的帶來兩大盒鹿港老龍師肉包，還有牛舌餅，讓他感動地說「誰說古早的醫病關係不復存在呢?現在我還時常感到病人古早時代的溫馨。」許多網友紛紛回應文章，「滿滿的人情味」、「好可愛的病人」、「病人只是真心的感謝，想分享家鄉好吃的食物」。

(中時新聞網)