國聚建設主辦「2020登山日」，500多位住戶在舒適涼爽的午後，漫步於大坑9號步道。（盧金足攝）

台中市大坑9號步道新設觀景平台，近日完工開放登山民眾休憩觀景，成為民眾競相拍照打卡的新據點。（台中市府觀旅局提供／盧金足台中傳真）

台中市大坑9號步道風景秀麗平緩好走，屬於休閒級登山路線，還可欣賞台中市美麗景觀。（台中市府觀旅局提供／盧金足台中傳真）

國聚住戶與親友一起參加「國聚登山日」，登山後還有大獎摸彩。（盧金足攝）

台中市大坑共有12條步道，其中5號步道祕境，綠意環繞，登山遊憩再添觀光助力。（台中市府觀旅局提供／盧金足台中傳真）

大坑觀光永續發展，國聚登山日，大人、小孩相揪來登山，親近大自然，走出戶外吸收芬多精。（盧金足攝）

台中市大坑風景區有「台中陽明山」美譽，12條步道擁有豐富生態及自然資源，每年遊客數超過200萬人次，不只市民登山好去處，也是外縣市遊客來台中登山旅遊熱門景點，12日風和日麗，國聚建設主辦「2020登山日」，500多位住戶在舒適涼爽的午後，漫步於大坑9號步道，特別提供社福公益單位、知名電動機車廠商共襄盛舉，登山健身還能行善做公益。

台中市府觀旅局表示，大坑12條步道各有不同的美景與特色，民眾依步道難易程度，考量體能狀況，選擇合適的步道攀，大坑9號步道風景秀麗平緩好走，屬於休閒級登山路線，平日也是遊客如織，觀景平台設置在可鳥瞰市景9號步道，提供登山遊客休憩交流去處，亦可讓遊客駐足感受登山樂趣。

生活家策畫單位細心規畫登山活動，特別邀約合作的公益單位熱情擺攤義賣，有端午節來自蓮心自強協會的愛心媽媽們，帶著國聚家人用心包好粽；另外，此在中秋佳節與住戶齊心手做月餅的十方啟能中心青少年。

此外，還有有安得烈食物銀行，共同推動的「愛心食物箱大變身」好好吃飯‧好好玩公益活動，志工們帶動食安、惜食的概念。

首度參加國聚建設活動的家扶基金會，帶著愛心商品到現場義賣，邀請民眾打卡響應送好禮，凝聚各方愛心，國聚住戶感受溫暖熱絡氣氛。

大坑觀光永續發展，吸引很多企業揪團來登山，親近大自然，走出戶外吸收芬多精，國聚建設貼心準備愛心油飯、餐盒、在地小農保證甜水果，讓國聚家人樂活登山的同時，體力馬上獲充電。

還有搖擺舞王的呼啦圈遊戲、手舞足蹈計步器競賽，讓大人和小孩玩到大粒汗小粒汗，開心的不亦樂乎。

國聚住戶與親友一起參加「國聚登山日」，登山後還有大獎在等你，壓軸的抽獎活動備受期待，國聚住戶盼得好手氣

，希望抽中電動機車大獎，當主持人喊出中獎名單時，全場響起歡呼聲，直呼「以後可以騎著電動機車來大坑了！」

為社區、住戶拓展美好生活體驗，是國聚建設堅持的信念與承諾，也贏得住戶們熱烈回饋，年底將有「國聚之悅」完工交屋的住戶加入生活家行列，展望明年，國聚建設將於西屯、南屯、南區、水湳經貿園區、東海等地陸續推案，國聚好宅贏得好口碑，在大台中各區域遍地開花。

(中時 )