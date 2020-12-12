2020新北富邦國際城市U18棒球邀請賽今天(12日)晚間進行選手之夜暨開幕典禮，副市長謝政達勉勵選手，並頒贈感謝狀予各贊助單位代表，其中拍大合照時每位選手都舉起有自己學校、名字的客製化毛巾，相當吸睛。

新北富邦國際城市U18棒球邀請賽邁入第三屆，今年受到肺炎疫情影響，國外球隊缺席，不過16支國內勁旅仍同場較勁，以「Keep fighting」為賽事標語，象徵持續戰鬥永不放棄的精神。

新北市副市長謝政達代表市長侯友宜出席開幕式，他表示，辦這個比賽的目的是希望國際、國內球隊能交流，讓青年選手在上大學前有國際賽經驗，今年因疫情緣故造成國外球隊沒來，不過依舊續辦賽事，要感謝富邦願意贊助以及蔡明堂議員的大力支持，希望未來一年比一年好，每年贊助商能更多。

富邦金控品牌管理暨公關處處長林茂生表示，本週從記者會到今天晚上的開幕，感受得到新北市舉辦賽事的用心，尤其毛巾贊助廠商柏斯林還為每名選手打造個人化毛巾，讓選手能有難忘的回憶，作為U18伙伴希望永久持續下去。

地主新北市分成藍、白兩隊參賽，新北藍由穀保家商組成，新北白則是由鶯歌工商、秀峰高中、崇義高中組成，新北藍是前兩年冠軍，今年將挑戰三連霸，陣中王牌投手林昱珉也代表全體運動員宣誓，希望打出精彩的球賽。

明天起賽事將在新莊、三重棒球場兩地開打，為期一週展開32場次賽程，皆免費入場，球迷朋友也可利用Eleven Sports、智林體育台收看轉播，歡迎為小將加油打氣。

穀保家商潘文輝。（大會提供）

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