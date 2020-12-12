2020悍動希望公益棒球營，小球員相當投入其中。（富邦慈善基金會提供）

由富邦慈善基金會舉辦的「2020悍動希望公益棒球營」，今在富邦悍將主場新莊棒球場舉行，為了鼓勵弱勢學童勇敢追逐夢想、持續堅持對棒球的熱情與投入，富邦慈善基金會邀請「用愛心做朋友」的合作學校，上館國小、內城國民中小學、卓蘭國小、通霄國小和世界展望會新店中心共90位小球員，一同踏上富邦悍將主場紅土上。

為讓小球員們有難忘的體驗，富邦慈善基金會偕同富邦悍將力邀球星林宥穎、陳凱倫、高孝儀、申皓瑋、陳仕朋與王正棠擔任帶隊教練，於上午「悍將小學堂」帶領小球員們體驗棒球的魅力，下午擔任聯盟爭霸賽指導教練。

悍將小學堂內容相當豐富，除了指導小球員場上投球、打擊、守備技巧，也特別規劃不同角色體驗，不僅可以擔任主審角色，做出帥氣的判決拉弓動作；也安排小球員扮演熱血球迷，高歌帶隊教練之應援曲，營造團隊氣氛。小球員有的害羞，有的相當大方，大聲唱出教練應援曲，現場氣氛歡樂，宛如富邦悍將大家庭一般和樂融融。

難得來到「全富武莊」的悍將主場，當然也要考考小球員對於富邦悍將棒球隊的認識有多少，沒想到小球員們對於悍將球員們個個如數家珍，無論是非題、選擇題、大家來找碴，樣樣難不倒。

上午的「悍將小學堂」訓練分為投球練習、打擊練習、守備練習、小小裁判、悍將五四三與應援教學等六大關卡，教練高孝儀表示，「大家很活潑，也看到大家挑戰每個關卡投入的神情，同時鼓勵了自己，提醒自己不要忽略基本功，也告訴小球員基本動作很重要。」

下午的分組對抗賽是單敗淘汰制，考驗小球員在短時間之內與新的隊友及教練溝通及磨合，也學習團隊精神的重要性，陳凱倫說道，「被問到很多不一樣的問題，也可以知道現在小朋友學棒球最缺乏什麼，自己未來若要教學，很受用，算是一種教學相長。」他也不斷提醒小球員，不管未來到什麼領域都要保持開心、正向的態度去面對，就會有好事發生。

下午登場的聯盟爭霸戰，戰況激烈，其中悍將大聯盟冠軍賽是由申皓瑋帶領的「好威隊」對上陳仕朋帶領的「月月隊」，儘管好威隊首局大幅領先，月月隊沒有放棄，次局一度上演追分秀，拚到最後一刻，最後好威隊次局防守發威，守住勝利與冠軍。

富邦慈善基金會連續第4年舉辦「悍動希望公益棒球營」，執行長蔡明純表示：「富邦慈善基金會長期關懷弱勢，整合各界愛心，扮演公益平台角色，將資源傳送到各個需要的角落。透過富邦悍將棒球隊球員的參與，我們期待能鼓勵小球員不論在球場上及求學生涯中都能持續努力不懈，更希望能向各界傳達富邦的品牌精神『正向的力量』，這也是富邦每年持續支持運動的初衷。」

(中時 )