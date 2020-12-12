（「黑泷堂」冬季再推出新品「厚！好巧」系列飲品，吸引消費者目光。圖／業者）

根據統計，國人平均每年可以喝掉超過10億杯手搖飲！看好中台灣茶飲市場的發展潛力，南台灣的手搖飲後起之秀「黑泷堂」，目前全台擁有11間門市，為拓展大台中市場，將於12/18～12/21登場的「大台中國際加盟展」中展出，積極拓展大台中茶飲加盟市場商機。

業者表示，台灣茶飲市場發展成熟，相對地考驗著每一個投入市場的品牌主，競爭相當激烈，品牌主除了要供應好喝的飲品，還需要投入更多的創意與創造更多被關注的機會，才有機會在競爭的茶飲市場脫穎而出。

因此，「黑泷堂」以「芝士奶蓋」及「水果茶飲」闖出好口碑，持續不斷創新研發新產品，搶佔市場！前陣子剛推出「蘋果系列飲品」立刻擄獲人心；今年冬天，業者乘勝追擊再推出新品「厚！好巧」吸引消費者目光。

「厚！好巧」系列飲品有「好巧朱古力」和「好巧金烤奶」這兩款，飲料不僅視覺效果吸睛，在口味的組合、搭配上也非常創新。其中「好巧朱古力」飲料杯抹上阿華田酷脆醬，再倒進飲品，飲料頂部加入一層厚厚的奶蓋，最後再撒上Hersheys好時可可粉，一杯視覺感十足的飲料就此誕生！

另外一款「好巧金烤奶」，則是以「烏龍茶」做為茶湯基底，搭配一樣是塗抹於杯身的阿華田酷脆醬，但不同於「好巧朱古力」，由於烏龍茶的茶韻比較醇厚，喝起來感覺會更清爽、無負擔一些。

值得一提的是，因為每杯飲料都是人工抹醬，只要手法、角度稍有不同，飲料完成時的外觀就不一樣，可以說，每一款都是獨特的設計款！

業者表示，喝「好巧」系列飲料可是有步驟的，建議先喝一口最頂部的奶蓋，再品嘗飲料本身，接著用吸管輕輕刮下飲料杯身上的巧克力醬，最後再攪拌來，細細體會它層次豐富的變化。

「黑泷堂」芝士奶蓋為特色主打，高級鹹口芝士香濃味道，不膩口的成熟感，讓人喝了會上癮。

因應聖誕節來臨，業者還推出聖誕節期間（12/23～12/25）購買「好巧朱古力」贈送聖誕小圍巾的活動。

(工商 )