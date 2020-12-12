重機疾駛猛撞鳴笛救護車 騎士彈飛送醫搶救（翻攝畫面）

台中市消防局救護車12日下午載送病患前往慈濟醫院時，在潭子區豐興路、潭興路口撞上一輛大型重機，騎士當場彈飛倒地。22歲的呂姓騎士受傷意識不清送醫急救。初步調查疑似為重機未禮讓鳴笛的救護車優先通行，肇事責任正調查釐清中。

消防局表示，當時救護車由消防局頭家分隊洪姓隊員（32歲）駕駛，協同另一名隊員，載送一名女性患者前往慈濟醫院就醫，車輛行經豐興路二段與潭興路口時，與騎乘大型重機的呂姓騎士發生碰撞。

重機疾駛猛撞鳴笛救護車 騎士彈飛送醫搶救（翻攝畫面）

根據曝光的路口監視器影片畫面顯示，救護車行駛豐興路的內側車道燈號顯示為紅燈，前方車輛已經禮讓車道，救護車通過路口時，左側一輛重機從潭興路疾駛而來，撞上救護車車頭左側，騎士噴飛好幾米後落地受傷。

消防局獲報後加派2輛救護車，分別將呂姓騎士及救護車運送的女患者送醫。受傷騎士手腳分別有撕裂傷及擦傷，一度意識不清，所幸送醫治療後恢復意識，無生命危險。

(中時新聞網)