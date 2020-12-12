中天新聞台今天起被迫離開有線電視52頻道，轉往網路發聲。台北市議員王世堅認為，雖然他的政治立場和中天不同，但也要尊重對方發言的權利，尊重多元的聲音，是台灣偉大的地方。但桃園市議員王浩宇卻又再度出言批評王世堅，指他忽視媒體自律。

王世堅11日中視政論節目《庶民大頭家》中，談論中天被關台的議題，並表示，雖然他和中天政治立場截然對立，對新聞的看法不一樣，但是他認為，「即便不一樣，我們尊重你發言的權利」。

王世堅指出，電視台能不能存在，由觀眾來決定，這就是台灣偉大的地方，台灣自由、民主、多元，多元的聲音，才能保障台灣安全，「這也是我們從黨外一路追求過來的」。

不料，王浩宇看到王世堅在節目中的相關發言後，於12日凌晨在臉書上發文批評王世堅，他表示，「很遺憾，到最後一刻還是有民進黨從政黨員以言論自由為名，忽視媒體自律等議題、傳遞錯誤訊息，選擇跟中天站在一起，對不起」。

網友們也留言回應，「專業製造假新聞的就是綠色側翼粉專啊」、「怎麼不是放港湖女神」、「議員您的想法真是可笑，自己能為了你所謂的政治理念或前途，背離綠黨，轉而投入民進黨的懷抱，可是別人就不能因為自己的政治理念，選擇和中天站在一起？」。

很遺憾，到最後一刻還是有民進黨從政黨員以言論自由為名，忽視媒體自律等議題、傳遞錯誤訊息，選擇跟中天站在一起。 對不起。 由王浩宇發佈於 2020年12月11日 星期五

(中時新聞網)