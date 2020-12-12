桃園市龜山區一間工廠12日下午有員工工作中突然倒地，疑似沒有呼吸心跳。所幸工廠每年進行CPR、AED訓練，同事連忙為其處置，消防隊員接手協助後，該員工恢復呼吸、意識，並送往醫院治療。

龜山分隊指出，趕往現場時，已見該名員工的同事正在接受119線上指導進行CPR，且已使用工廠內AED電擊兩次，消防人員接手後持續對患者進行CPR及AED監測心律，該名患者疑似是心肌梗塞，CPR持續兩循環後，患者已恢復自主呼吸且能回答救護人員問題。

該公司員工說，每年都會進行CPR和AED訓練，都清楚AED放置位置，但首次對真人施作，到院時都還緊張到手抖，但為了救人沒有想太多，只是一直跟著119線上指導做壓胸跟電擊的動作，看到同事能夠恢復呼吸心跳他也很感動。

龜山分隊長張侃峯表示，腦部缺氧短短4分鐘內即會產生不可逆的損傷甚至死亡，即使救護人員再快到達現場，也難以趕上腦細胞的受損時間，但若目擊者立即施以CPR，且能及早使用AED，可大幅提升存活率。

(中時 )