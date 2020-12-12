陸美角力的戰場已不僅限於地球。繼北京於11月24日派出「嫦娥五號」探測器，執行史上首次月球土壤、岩石樣本採集任務後，美國國家航空暨太空總署（NASA）本月公布「阿提米絲」（Artemis）登月計畫的18名太空人名單，其中包括來自台灣的林其兒（Kjell N. Lindgren），他們將為預定2023年實現的登月計畫接受訓練。

《紐約時報》報導，NASA署長布萊登斯坦（Jim Bridenstine）與美國副總統兼國家太空委員會主席彭斯本周在佛州甘迺迪太空中心（Kennedy Space Center）的國家太空委員會（National Space Council）會議上，正式宣布18名太空人的名字，並表示「這是阿提米絲計畫的首支太空人核心團隊…你們是未來的英雄，你們不僅會帶我們重返月球，還將完成其他任務」。

根據維基百科資料，林其兒現年47歲，生於台北市，母親是台灣人、父親則是美國空軍軍人，童年在英國成長，中學返回美國就讀、定居。他於2009年從3500名申請者中脫穎而出，成為NASA第20個太空小組的9名太空人成員之一。2015年7月，他前往國際太空站，在那裡待了141天，期間2度離開艙外，進行太空漫步。他還曾在太空站演奏蘇格蘭風笛，這是第1次有人在太空中演奏這種樂器。

林其兒擁有美國空軍官校（U.S. Air Force Academy）生物學學士學位、科羅拉多州立大學（CSU）心血管生理學碩士學位，及科羅拉多大學（CU）醫學博士學位。他成為太空人之前，除了是名醫師，也曾支援數次太空站任務。今年5月，他也是馬斯克旗下太空探索技術公司（SpaceX）飛龍號載人太空船示範2號（DM-2）任務唯一的後備人員。

據報導，自1972年NASA阿波羅（Apollo）計畫終止後，人類再也沒有登上月球。

布萊登斯坦透露，NASA預計明年啟動「阿提米絲」計畫首次任務，測試巨型火箭「太空發射系統」（Space Launch System）和準備搭載太空人的獵戶座（Orion）太空船，因此不會載人。首次載人任務則預定於2023年登場，屆時太空船只會經過月球，不會降落。第3次任務就會將2位男、女太空人送上月球，降落地點可能在月球南極一帶，該名女性也將成為史上首位完成登月任務的女性太空人。然而，由於美國政府即將更替，也為本次登月計畫增添了不少變數。

(中時 )