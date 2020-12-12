「2020台南聖誕燈節-新營文化中心暨綠川廊道燈區」12日晚間6點30分正式點燈，今年首度結合夢幻光雕秀，帶來不同感受。（台南市府提供／劉秀芬台南傳真）

「2020台南聖誕燈節-新營文化中心暨綠川廊道燈區」12日晚間6點30分正式點燈。（台南市府提供／劉秀芬台南傳真）

「2020台南聖誕燈節-新營文化中心暨綠川廊道燈區」12日晚間6點30分正式點燈，邀請國際美聲馬丁獻唱。（台南市府提供／劉秀芬台南傳真）

「2020台南聖誕燈節-新營文化中心暨綠川廊道燈區」12日晚間6點30分正式點燈，邀請國際美聲李美潔獻唱。（台南市府提供／劉秀芬台南傳真）

「2020台南聖誕燈節-新營文化中心暨綠川廊道燈區」12日晚間6點30分正式點燈，民眾聆聽國際美聲。（台南市府提供／劉秀芬台南傳真）

「2020台南聖誕燈節-新營文化中心暨綠川廊道燈區」12日晚間6點30分正式點燈，吸引許多民眾參加，市長黃偉哲親臨點燈儀式，與市民一同聆聽荷蘭馬丁賀肯斯（Martin Hurkens）、英國李美潔（Mary-Jess Leaverland）國際美聲優美歌聲，民眾也陶醉在唯美的燈影樂聲中。

黃偉哲表示，今年是第2次在新營舉辦點燈活動，除了再度邀請馬丁前來，又邀請一位英國美聲李美潔，新營的節目愈來愈豐富、愈來愈多元；27日也有許多精彩的節目在新營，有翁立友等很多歌手表演、煙火秀，歡迎大家27日晚上來新營看演出。

今年新營聖誕樹亮燈儀式於晚上6點30分搭配科技光雕投影秀，在眾人倒數中點亮新營文化中心廣場上的聖誕樹及兩旁的綠川水岸廊道。觀旅局局長郭貞慧表示，市府首次向資策會爭取的夢幻科技光雕投影秀，希望帶給民眾不同以往的點燈活動。

荷蘭達人秀冠軍-馬丁賀肯斯今晚則獻唱「茉莉花」、「The moon represents my heart」等兩首經典名曲。被英國媒體喻為「樂壇超級瑪莉」的古典、流行跨界歌手-李美潔則是首次來台，為台南市民獻唱「Oh Holy Night」、「Let it Go」兩首膾炙人口經典歌曲，以歌聲療癒在場的聽眾。

新營文化中心聖誕點燈晚會系列活動從下午4點30分開始，由慈善團體義賣恩人捐贈物品及自產產品；晚會表演於17點30分展開，由天主教台南教區黎明中學、伯利恆基金會、蘆葦啟智中心及越南、菲律賓新住民帶來精彩歌舞戲劇演出。

觀旅局提醒，除了12日晚間的聖誕點燈晚會活動外，12／19-20及12／26-27連續兩周假日，河樂廣場金華路以西區域有「HO趣啦！聖誕市集」活動；12／24聖誕夜在新營鐵道地景公園及運河河樂燈區、新營文化中心燈區聖誕樹旁還會舉辦快閃報佳音活動，給市民不一樣的快閃驚喜。

(中時 )