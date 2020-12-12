美國約翰霍普金斯大學統計數據顯示，截至台灣時間12日12時37分，全球新冠肺炎確診病例已超過7100萬例，達71042729例，染疫死亡人數累計159萬4204人。美國依然是全球疫情最嚴重的國家，染疫死亡人數逼近30萬，已經超過第二次世界大戰期間陣亡的美軍人數。

截至12日，美國確診病例逾1585萬例，至少29萬5539人因感染新冠病毒死亡。而根據美國退伍軍人事務部的統計，在二戰期間，陣亡美軍將士人數為291557。美新冠疫情死亡記錄僅發生在過去不到一年，而美國參與第二次世界大戰持續了大約四年。

美國疾病管制及預防中心官員霍爾日前表示，美國實際的感染人數很可能遠高於通報的數據，根據血清陽性率和預測模型的估計，實際感染人數可能比報告的病例數高出2至7倍。紐約州長郭謨宣布市內所有餐廳從14日起停止室內用餐，只能外帶、外送或戶外用餐，對餐飲業無疑是雪上加霜。

(中時 )