24歲香港女星廖慧儀有「狂野空姐」之稱，然而她疑似在有男友的狀態下，她劈腿23歲男星孔德賢，導致正牌男友Sam墜樓輕生，而事發後，廖慧儀和孔德賢至今都沒有露面，近日更有人發現，原為《2020勁歌金曲優秀選第二回》主持人的孔德賢，竟沒有出現在錄影現場，疑似被節目換掉。

廖慧儀和男友Sam曾愛得甜蜜高調，然而在參選港姐後就甩了對方，Sam正好經歷人生變故，加上遭背叛分手，最後為情所困走上絕路，遺書也揭露了廖慧儀的背叛，「在我最需要妳的時候，妳用無數個謊言瞞住我跟另一個人出去」，廖慧儀和小王孔德賢頓時成為眾矢之的。

事發當下，廖慧儀第一時間也火速將下午活動取消，並關閉IG留言功能，Sam的妹妹事後有告知廖慧儀噩耗，她卻隔了8小時才回覆，第一句話就是質問「公開遺言是Sam的意願？」令人相當心寒，而她和孔德賢神隱至今也不敢出現，宛如人間蒸發。

孔德賢今(12)日原本要到將軍澳電視城，與周志康、王虹茵等人主持《2020勁歌金曲優秀選第二回》，現場卻不見他的人影，對此，監製麥鎮東解釋，孔德賢是因為要拍攝新戲《把關者們》而缺席，孔德賢早已不在名單中，媒體的主持名單是最初的，之後有再更新過好幾次，然而此說法卻不被廣大網友接受。

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