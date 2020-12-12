台銀後衛「喇叭」張博勝12日本來抱持所謂的「雙贏」夢想，就是讓他成為三千分先生的同時，台銀也可擊敗裕隆，沒想到喇叭哥的這個美夢，卻遭簡浩最後16.5秒的超遠三分球徹底敲碎，台銀終場71比76不敵裕隆，苦吞本季第2敗。

雙方打到最後30.8秒，張家禾兩罰中1，幫助台銀追成71比71平手，沒想到裕隆下一波攻勢即將被守住，簡浩卻在距離三分線外三大步的位置起身跳投，這球直接空心命中，除了帶領裕隆打破平手僵局，更徹底撲滅台銀最後一絲希望。

所以當賽後，張博勝跟簡浩在記者室外相遇，兩人不禁開始互虧起來，張博勝先是嗆聲，「要不是被簡浩『髒』進那一球，我今晚就可以雙贏了，簡浩你應該知道自己多髒吧！」簡浩當然毫不客氣回應，「那球我一出手，我就知道會進。」

但還是最會說故事的裕隆總教練邱大宗，給了大家一個最棒的形容方式，「簡浩就是我們的神槍手，他只是把放很久的最後一顆子彈，不知道何時偷偷裝了上去，然後幫助我們投進那一球。」一旁的簡浩笑著說：「我也不知道何時裝上的。」

就連台銀總教練陳國維也加入了戰火，畢竟他曾跟簡浩當過台銀隊友，「其實我以前跟簡浩一起在台銀打球的時候，就經常跟他PK這種遠距離的三分球。老實講，那一球的距離真的太遠，可是他一出手，我就感覺會進，只能說算他厲害。」

(中時 )