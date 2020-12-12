一名男子12日傍晚5時許，到華視大樓櫃台欲陳情，不料，遭警衛婉拒後，男子又重返現場揮灑文宣、冥紙，表示有共產要違害國家、對其不利，警方獲報後將依恐嚇罪嫌偵辦。

該男先到華視大樓一樓櫃台，表示要申訴陳情，警衞告知今天非上班日，建議他改日再來，男子離去不久後又返回，一邊灑文宣、冥紙，一邊表示朋友是共產黨，要危害台灣，且要對他與蔡英文總統不利等，然後自行離開現場。

警方接獲報案後，到場採集遺留的文宣等證物，並調閱監視器畫面鎖定男子的身分，將再傳喚他到案。

(中時 )