美國總統拜登當選人11日在美東部的德拉瓦州，偕同新內閣閣員的提名人選等共同舉行了記者會。在介紹將負責對外經貿談判工作的美國貿易代表提名人選戴琦（Katherine Tai）時，拜登透露，他上任後將嚴厲應對中國侵犯智慧財產權、提供產業補貼等問題。

據日本NHK網站12日報導，拜登在介紹戴琦時說：「在歐巴馬政府時期，她曾是應對中國不公平貿易慣例的中堅力量，該問題也將是新政府的優先課題。她將與外交和安全團隊展開緊密合作。」

此前，拜登曾表示，將透過包括日本在內的多邊框架應對中國問題。戴琦在記者會上也對此表達了積極意願。她說：「能夠為努力把美國乃至世界變得更好的政府服務，我感到非常榮幸。」

45歲的戴琦在康乃狄克州出生，華府長大，父母均來自台灣，小時候經常隨父母回台探親。她出任貿易代表若獲得參議院批准，將成為拜登內閣中首位華裔成員，也將創下華裔首次擔任美國貿易代表的紀錄，同時是美國史上執掌美國貿易代表署的第一位有色人種女性。

戴琦現為眾議院籌款委員會首席貿易律師。今年8月，戴琦曾呼籲應該改變現任美國貿易談判代表萊海澤任內主推的關稅戰。她主張，美國需要採取更具攻擊性的作法，因為她認為關稅的主要功能是防守。戴琦如果上任，首要工作將是執行《美墨加貿易協定》，並決定該如何處理川普執政期間所施行的關稅。

(中時 )