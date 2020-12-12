人氣女網紅蕾菈（Lyla）因為神似鄧紫棋的明星臉，加上前凸後翹超火辣身材，更大方聊私密話題，迅速獲得大票粉絲喜愛；聖誕節即將到來，蕾菈特地扮成聖誕兔女郎街訪，性感穿梭在信義區裡，也在IG曬出一張自認「很騷」的美照，鏡子反射照出誘人曲線，天氣再冷也讓網友都熱了。

11日蕾菈在IG宣布要到信義區街訪，並邀請大家去找她捧場，讓她能盡快完成街訪，不要穿著性感聖誕裝在街上吹冷風；過不久她在IG發布限時動態，分享自己化身聖誕兔女郎性感撩人的模樣，和周遭把自己包緊緊的民眾形成超反差對比，因為蕾菈露出大片肌膚，非常「清涼」。

蕾菈化身聖誕兔女郎街訪。(圖/ 摘自蕾菈IG)

蕾菈在IG曬出一張自認「很騷」的美照，鏡子反射照出誘人曲線，天氣再冷也讓網友都熱了。(圖/ 摘自蕾菈IG)

蕾菈一身紅白色聖誕裝，短上衣和極短裙，又搭配黑色網襪，腳上也有黑色過膝長靴，頭頂可愛兔耳朵，俏皮可愛又有性感女人味，小蠻腰和絕對領域都讓路人大吃冰淇淋；另外她也在IG曬出趴在鏡子前面的嫵媚自拍，雙脣微微張開加上迷茫眼神，根本人間誘惑，她也笑說，「我覺得這張照片滿ㄎㄧㄤ又滿騷」。

不過，網友最激動的是，鏡子反射有亮點，蕾菈因為姿勢的關係，腰線看起來格外誘人，露出一截小蠻腰和網襪，讓眾人看了臉紅心跳，「真的辣，尤其後面的鏡子」、「優質」、「鏡子是亮點」、「騷！各種騷」、「很會」。

(中時新聞網)