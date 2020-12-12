（富邦悍將高孝儀和小球員互動。圖／富邦慈善基金會提供）

由富邦慈善基金會舉辦的「2020悍動希望公益棒球營」，12日在富邦悍將主場新莊棒球場舉行。為了讓小球員們有難忘的體驗，富邦慈善基金會邀請「用愛心做朋友」的合作學校的90位小球員，一同踏上富邦悍將主場紅土上，並邀球星林宥穎、陳凱倫、高孝儀、申皓瑋、陳仕朋與王正棠擔任帶隊教練，帶領小球員們體驗棒球的魅力，希望公益棒球營，許孩子一個職棒夢！

「用愛心做朋友」的合作學校包括上館國小、內城國民中小學、卓蘭國小、通霄國小和世界展望會新店中心的90位小球員12日參加悍將小學堂，富邦慈善基金會表示，12日小學堂的內容相當豐富，除了指導小球員場上投球、打擊、守備技巧，也特別規劃不同角色體驗，不僅可以擔任主審角色，做出帥氣的判決拉弓動作；也安排小球員扮演熱血球迷，高歌帶隊教練之應援曲，營造團隊氣氛。小球員有的害羞，有的相當大方，大聲唱出教練應援曲，現場氣氛歡樂，宛如富邦悍將大家庭一般和樂融融。

難得來到「全富武莊」的悍將主場，富邦慈善基金會表示，當然要考考小球員對於富邦悍將棒球隊的認識有多少，沒想到小球員們對於悍將球員們個個如數家珍，無論是非題、選擇題、大家來找碴，樣樣難不倒。

12日上午的「悍將小學堂」訓練分為投球練習、打擊練習、守備練習、小小裁判、悍將五四三與應援教學等六大關卡，教練高孝儀表示，「大家很活潑，看到大家挑戰每個關卡投入的神情，同時鼓勵了自己，提醒自己不要忽略基本功，也告訴小球員基本動作很重要。」

12日下午的分組對抗賽是單敗淘汰制，考驗小球員在短時間之內與新的隊友及教練溝通及磨合，也學習團隊精神的重要性，陳凱倫說，被問到很多不一樣的問題，也可以知道現在小朋友學棒球最缺乏什麼，自己未來若要教學，很受用，算是一種教學相長。他也不斷提醒小球員，不管未來到什麼領域都要保持開心、正向的態度去面對，就會有好事發生。

富邦慈善基金會連續第四年舉辦「悍動希望公益棒球營」，執行長蔡明純表示，富邦慈善基金會長期關懷弱勢，整合各界愛心，扮演公益平台角色，將資源傳送到各個需要的角落。透過富邦悍將棒球隊球員的參與，期待能鼓勵小球員不論在球場上及求學生涯中都能持續努力不懈，更希望能向各界傳達富邦的品牌精神「正向的力量」，這也是富邦每年持續支持運動的初衷。

為了鼓勵所有小球員能勇敢堅持追逐棒球夢，富邦慈善基金會表示，為每位學員精心製作各隊特色上衣、球帽，以及特製的專屬球員證，在頒獎典禮上頒發給每位小球員特製的聯盟爭霸戰紀念獎章，象徵每位小球員都是小小悍將，也鼓勵他們要帶著滿滿的難忘回憶，持續的在棒球路及人生路上堅持努力，享受挑戰。

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