美國聯邦眾議院歲出入委員會首席貿易顧問戴琪（Katherine Tai）獲美國總統當選人拜登提名，將出任美國貿易代表（USTR），宅神朱學恒表示，她雖是台裔，卻是個徹頭徹尾的美國人；希望台灣不要抱有不切實際的幻想。

朱學恒今天在臉書貼文表示，如果一切程序順利，美國貿易代表會是戴琪。她的確是台裔，但她是個徹頭徹尾的美國人，代表的完全是美國的利益，希望台灣不要抱有不切實際的幻想。

戴琪父母為台灣移民，台灣方面稱戴琪為「台二代」、「台灣之光」。外交部表示，戴琪對台灣有友誼跟情感，未來若出任，我方將會在現有友誼關係上持續保持聯繫。

戴琪11日在美國總統當選人拜登記者會上發表接受提名演說，她表示，在日內瓦向世界貿易組織提告中國大陸時，當我們舉起牌子表明我們代表美國來陳述時，她的內心充滿驕傲；並強調，身為美國人，要為美國最大的利益。

網友表示，「放心~依照台灣覺青一定會趁熱度，說她是台灣之光！」、「台灣人就是喜歡一廂情願啊！不然怎麼會有那麼多的川粉至今不死心。」、「確實。即使她的父母是台灣人，但她在美國出生長大，對台灣的情感來說：非常薄弱或根本沒有。」

(中時新聞網)