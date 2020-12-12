「Defense News」11日報導，美B-1b「槍騎兵」戰略轟炸機首次自機身掛載硬點成功發射匿蹤巡弋飛彈；不但為B-1b強大的「軍火庫」再添一項能力，也為其未來發射極音速飛彈埋下伏筆。

4日於新墨西哥州霍羅曼空軍基地(Holloman Air Force Base)登場的驗證中，B-1b自掛載硬點發射1枚AGM-158聯合空對地遠遠距飛彈(JASSM)；一般而言，硬點上掛載的是尋標莢艙。「骨頭」日前才成功掛載AGM-158，如今則試射成功。

報導中指出，這次測試證實B-1b能在外部掛載武器，從而開啟為「骨頭」新添武器的大門，甚至是極音速飛彈也能掛載。

第419飛行測試中隊駕駛B-1B，並成功投射AGM-158。

美國空軍全球打擊司令部（Air Force Global Strike Command, AFGSC）指揮官雷(Tim Ray)表示，「為武器數量有限的B-1b外掛更多武器，讓AFGSC能提供地區戰鬥指揮官更多的武器選項，同時降低戰機與飛行員的損傷」。

這場驗證由加州艾德華空軍基地第419飛行測試中隊執行。B-1b由波音生產，JASSM則由洛克希德馬丁製造。

為完成這次試射，空軍將B-1b的內部艙壁擴充至飛機右前側的硬點，使其中間彈艙擴大；此外，空軍也針對掛載硬點進行改造，使其與各種外形不同的連接器相容。內部線束也以繫帶取代，以支持其新任務。

2019年，空軍針對改裝後的彈艙進行測試，以了解是否能攜帶重武器；2020年11月，B-1b首度利用機身掛載硬點攜帶AGM-158，證實其武器載量已成功擴大。

B-1b最早設計用來攜帶核彈；但隨後簽署的《戰略武器裁減條約》，讓空軍將其改裝為僅掛載傳統武器。改裝過程中空軍在槍騎兵的硬點上焊接金屬封套，以防止掛載空巡弋飛彈。

AFGSC發言人法加迪(David Faggard)日前證實，空軍可能對「骨頭」進行永久改裝，使其搭載24枚JASSM或長程反艦飛彈；這讓改裝後的槍騎兵2架就抵得上3架舊型機。不過，他也強調相關改裝仍遵守《戰略武器裁減條約》，故能力的擴張僅限傳統武器。

雖然掛載武器的潛力有所擴張，但空軍仍計畫減少B-1轟炸機的數量。在2021財年預算需求中，由於長期在中東地區奔馳，維修已頗感困難，讓空軍宣布將17架B-1退役。節撙下的經費將挪用於其他空軍現代化優先項目，如太空、聯合全領域指揮管制(Joint All-Domain Command and Control, JADC2)。

參議院武裝部隊委員會上週已同意空軍封存17架B-1；但前提是B-1機隊至少要有36架轟炸機，而退役的17架中須有4架維持長期儲存，以便未來有需要可維修並投入飛行。與此同時，空軍為讓轟炸機在全球長期與短期部署維持平衡，讓B-1社群依舊維持高作戰節奏。

例如，12月6日，美國埃爾斯沃思基地第37遠征轟炸機中隊的B-1b便臨時部署於關島安德森空軍基地。空軍指出，槍騎兵將與夥伴國家一同參與演訓，並執行戰略嚇阻任務。

(中時新聞網)