曾為永康商圈一方霸主的「永康冰館」（ICE MONSTER）， 從1997年開幕以來馳名海外，在2012年歷經創辦人離婚、房東收回店面等因素，轉戰東區與微風松高，後來老闆羅駿樺又回到從小成長的「發跡地」永康商圈，在2019年4月時，以每月40多萬元租下信義路二段店面，距離當年舊店面不到100公尺。

ICE MONSTER以冰品聞名，吸引大量國外觀光客。（品牌提供）

不料今年因疫情衝擊，原本以觀光客為大宗的ICE MONSTER永康店證實將至年底收攤，台灣市場留下微風松高、西門兩家店。

ICE MONSTER創辦人羅駿樺，去年回到發跡地永康商圈開分店，掀起芒果冰大戰。（品牌提供）

ICE MONSTER公關回應，永康創始店自去年4月重新回到永康商圈，吸引了許多來自日本、韓國、香港甚至歐美等觀光客造訪，創造來客數與業績持續成長。無奈今年初以來，受到新冠疫情的衝擊，永康商圈影響更大，許多商家面臨轉型或是暫時歇業的挑戰，ICE MONSTER永康創始店也因此將在12月底暫時畫下句點，松高店和西門店則是維持正常營運。而ICE MONSTER品牌也積極轉型，未來會持續提供以高品質、結合台灣特有熱帶水果與在地食材的冰品給消費者享用。

(中時 )