飛官朱冠甍虎團表演缺席 愛妻抱著吉他現身陪隊友演出（台東市公所提供）

台東市公所今晚舉辦樂團大賽，每年都會參加的空軍台東志航基地「虎團」，今年團員少了吉他手朱冠甍，妻子將他的吉他放在舞台上，團員落淚演唱朱冠甍的作曲「藍天」。

空軍台東志航基地1架F-5E戰機10月間在台東海域墜海，飛行員朱冠甍殉職。朱冠甍空軍官校畢業後，開始他嚮往的飛行生涯，同時也熱愛音樂，在部隊裡和弟兄組「虎團」樂團，擔任吉他手，並創作「藍天」，譜出捍衛領空與瀟灑無畏的勇氣。

「我想要抓住藍天，穿越千山和萬水，用盡生命的一切，守護青天白日的家園。」今晚在台東市2020馬卡巴嗨音樂饗宴暨樂團大賽活動中，「虎團」也參與演出，唱著朱冠甍創作編曲的藍天，台下民眾與來賓沒有歡樂熱鬧心情，反而是感動，思念。

朱冠甍的妻子抱著丈夫生前的吉他，在台下聆聽，淚流滿面，隨後把吉他放在舞台上，跟著哼唱，團員的臉上早已布滿淚水。

台東市公所舉辦的「2020馬卡巴嗨音樂饗宴暨樂團大賽」今天下午5時在鐵花新聚落登場，市公所邀請空軍志航基地「虎團」於賽前表演，也向10月29日不幸殉職的飛官朱冠甍致敬。

台東市長張國洲表示，藉由辦理樂團大賽，邀請虎團演出，讓原住民青年看見朱冠甍的精神，為文化而唱，為夢想而唱。（編輯：吳協昌）1091212

(中央社)